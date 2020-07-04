Сторонники мятежного схиигумена Сергия не договорились, пускать ли прихожан в монастырь

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сторонники схиигумена Сергия (Романова), накануне лишенного сана за нарушение священнической присяги, разместили в соцсетях противоречивую информацию о возможности посещения Среднеуральского женского монастыря. Там сейчас находится мятежный монах.

Так, поддерживающий его Всеволод Могучев на личной странице "ВКонтакте" сообщил, что монастырь открыт. "Среднеуральский женский монастырь открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками", - написал он.

Могучев также пояснил, что схиигумен Сергий остается в монастыре, и рассказал, что в воскресенье будет организована специальная экскурсия для журналистов.

Однако это сообщение противоречит информации, размещенной почти одновременно с ним на странице паломников, которые просят пока не приезжать в монастырь. "Монастырь закрыт. Как будет информация, мы вам сообщим. (...) Дайте, пожалуйста, нам пару дней", - написали паломники в субботу.

Кроме того, они отмечают, что собрали уже более 4,6 тыс. подписей в защиту схиигумена Сергия и отправят их в патриархию и епархию.

Настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) и несколько сестер ранее покинули обитель, она перешла в полное подчинение Сергия.

Суд Екатеринбургской епархии в пятницу, 3 июля, признал схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Тогда представители епархии сообщили, что в этот же день планируют направить соответствующий запрос к патриарху для утверждения решения.

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло отмечал, что возвращение священного сана невозможно.

Ранее в интернете получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего, отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Затем появилась другая видеозапись выступления отца Сергия, где он призвал открывать храмы и говорил об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит дело 7 июля.