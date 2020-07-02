Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов останется в СИЗО до 6 августа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей на месяц создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на один месяц - до 6 августа 2020 года", - сказали в суде.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав работников правоохранительных органов. В настоящий момент Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии.

Первоначально следствие осуществлялось столичной полицией, однако 3 июня стало известно, что дело передано следователям СК России.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Вину он не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".