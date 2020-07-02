Якутскому шаману Габышеву проведут новую психиатрическую экспертизу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайство защиты шамана Александра Габышева, которого ранее принудительно поместили в психдиспансер, о проведении новой психолого-психиатрической экспертизы, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

"Верховный суд Якутии удовлетворил наши ходатайства о назначении новой экспертизы, отводе представителя диспансера и приобщении к материалам дела заключения независимого специалиста", - приводятся в сообщении слова координатора правозащитной организации Алексея Прянишникова.

Он отметил, что в заключении независимого специалиста говорится, что до госпитализации у Габышева отсутствовали признаки временного и хронического психического расстройства.

"Кроме того, установленный в заключении врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера диагноз не дает оснований для проведения принудительной госпитализации в психиатрический стационар", - добавил правозащитник. Сейчас решается вопрос о том, где будет проводиться новая экспертиза.

Поход якутского шамана на Москву

Как сообщалось, называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он вынужден был окончательно прервать свой поход.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.

В начале июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. Правозащитники оспаривают это решение.