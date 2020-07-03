Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

В Кремле не будут учитывать критику из-за рубежа по поправкам к Конституции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кремль не приемлет критических высказываний из-за рубежа, касающихся голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииЗа поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколовЗа поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколовЧитать подробнее

"Мы с ними (критическими высказываниями) знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд критических высказываний, в частности, со стороны американских и европейских политиков по поправкам и голосованию по Конституции РФ.

"Россия, безусловно, сохраняла и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету. И это никоим образом не противоречит вышеупомянутому международному праву", - заявил Песков.

Пресс-секретарь еще раз подчеркнул, что "подобные опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание".

Накануне пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявил: "Мы беспокоимся в связи с сообщениями о попытках российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, в том числе в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях в отношении независимых наблюдателей на голосовании".

Она отметила также, что "в особенности мы обеспокоены положением в поправках, которое потенциально позволяет президенту Путину оставаться у власти до 2036 года". В Европейском союзе выразили надежду, что заявления о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ будут расследованы.

В документе выражается надежда, что "Россия, независимо от любых поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека".

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');