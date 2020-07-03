В Кремле не будут учитывать критику из-за рубежа по поправкам к Конституции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кремль не приемлет критических высказываний из-за рубежа, касающихся голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с ними (критическими высказываниями) знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд критических высказываний, в частности, со стороны американских и европейских политиков по поправкам и голосованию по Конституции РФ.

"Россия, безусловно, сохраняла и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету. И это никоим образом не противоречит вышеупомянутому международному праву", - заявил Песков.

Пресс-секретарь еще раз подчеркнул, что "подобные опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание".

Накануне пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявил: "Мы беспокоимся в связи с сообщениями о попытках российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, в том числе в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях в отношении независимых наблюдателей на голосовании".

Она отметила также, что "в особенности мы обеспокоены положением в поправках, которое потенциально позволяет президенту Путину оставаться у власти до 2036 года". В Европейском союзе выразили надежду, что заявления о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ будут расследованы.

В документе выражается надежда, что "Россия, независимо от любых поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека".