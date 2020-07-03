Голунову спустя год после задержания вернули телефон и флэшки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следствие вернуло журналисту Ивану Голунову его телефон и другие вещи, которые были изъяты при его задержании год назад.

"Наконец, спустя год, мне вернули изъятые части моей "лаборатории". Следователи вернули телефон, флэшки, часы и карты памяти", - сообщил "Интерфаксу" Голунов в пятницу.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Он заявлял, что наркотики ему подбросили, и связывал дело со своей профессиональной деятельностью.

Позднее Голунов был признан потерпевшим. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских. Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели наркотики и подбросили их журналисту.

Экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).