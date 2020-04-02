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Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу в отношении сотрудников МВД

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против него.

"Я прошел экспертизу в Кащенко", - сказал Голунов "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что результаты пока не готовы.

5 марта Следственный комитет (СК) направил журналиста на экспертизу для того, чтобы проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Голунов был направлен на экспертизу "чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний". "Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал источник.

26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей четверым бывшим полицейским до 7 июня. На аналогичный период ранее был продлен срок содержания под домашним арестом - пятому полицейскому - Денису Коновалову, который признал вину и дал изобличающие показания на своего начальника - Игоря Ляховца в ходе очной ставки.

Ляховец и его защитник опровергают все обвинения.

27 февраля стало известно, что следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, выявившей на волосах Голунова следы наркотиков. По словам журналиста, эта экспертиза проводилась летом и она доказывает, что наркотики им не употреблялись. "Она может стать еще одним эпизодом фальсификации доказательств обвиняемых", - отмечал Голунов.

Дело Голунова

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего на журналиста завели уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Корреспондента "Медузы" задержали 6 июня 2019 года и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Иван Голунов

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