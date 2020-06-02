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Суд продлил на все лето арест экс-полицейским, обвиняемым по "делу Голунова"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца четырем бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания (фигурантов дела - ИФ) под стражей до 7 сентября 2020 года", - сказали в суде.

Защита обвиняемых настаивала на смягчении им меры пресечения. В частности, адвокат Романа Феофанова мотивировал свою просьбу тем, что последний содержится в камере вместе с 10 сокамерниками, у которых, по его словам, наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции - высокая температура и потеря обоняния. Тест самого Феофанова на коронавирус еще не готов, уточнил адвокат.

Накануне, 1 июня, суд также продлил домашний арест Денису Коновалову. Как сообщалось, Коновалов в ходе очных ставок признал вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на прошлой неделе полицейский дал показания на еще одного своего коллегу - Акбара Сергалиева.

"Дело Голунова"

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Басманный суд Москва МВД

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