Экспертиза показала, что один из фигурантов "дела Голунова" скрывает информацию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Результаты экспертизы показали, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по "делу Голунова" не договаривает и утаивает информацию в своих показаниях, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что выводы были сделаны по присутствующим элементам в его мимике и жестах.

В свою очередь другой источник заявил "Интерфаксу", что также уже готовы результаты экспертизы на полиграфе еще одного обвиняемого - Дениса Коновалова, который ранее признался, что подбросил наркотики журналисту, и дал показания на других фигурантов. По словам собеседника агентства, детектор лжи показал, что экс-полицейский не соврал в своих показаниях.

Комментарием защиты Сергалиева "Интерфакс" не располагает, однако защита Коновалова подтвердила агентству данную информацию. Эти сведения подтвердил и сам Голунов, который ознакомлен с результатами экспертизы.

Как сообщалось, в настоящий момент следствие проводит почерковедческую экспертизу полицейских, поскольку Сергалиев отказался от подписи под одним из рапортов об обнаружении признаков преступления по факту изъятия наркотиков у Голунова. Следователи собирают образцы почерка фигурантов, чтобы выяснить, кто из фигурантов мог подделать его подпись.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено, журналист вышел на свободу. Корреспондент "Медузы" заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту наркотики, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Басманный суд Москвы 2 июня продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 7 сентября, четырем бывшим полицейским, проходящим по "делу Голунова".

Суд также продлил домашний арест Коновалову. Как сообщалось, Коновалов в ходе очных ставок признал вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на прошлой неделе полицейский дал показания на еще одного своего коллегу - Акбара Сергалиева.