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Завершено расследование "дела Голунова"

Завершено расследование "дела Голунова"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова в июле 2019 года. СК уведомил об этом защиту фигурантов, сообщил адвокат одного из обвиняемых Алексей Губкин.

4 августа источник "Интерфакса" сообщил, что фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции, но заказчика преступления следствие не установило: в тексте обвинения "заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует", хотя в ходе расследовния прорабатывалась версия, что заказчик в этом деле мог быть.

"Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения", - сказал источник.

На тот момент Голунов от комментариев отказался, поскольку не читал обвинительного заключения.

Дело Голунова

Ивана Голунова днем 6 июня 2019 года в центре Москвы задержали сотрудники УВД по Западному административному округу. Пресс-служба городского ГУ МВД объявила, что у него при себе и дома нашли наркотики, Ему вменили покушение на сбыт наркотических веществ. Уже в условиях широкой общественной кампании в поддержку Голунова 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении Голунова закрыто в связи с его невиновностью, но будет расследовано происхождение наркотиков, обнаруженных в связи с его задержанием.

Задержавшие журналиста полицейские были отстранены от работы, а затем уволены. Также президент Владимир Путин по просьбе Колокольцева отправил в отставку двух генералов МВД в связи с этим делом.

Затем расследование забуксовало, но в декабря 2019 года Путин на большой пресс-конференции сказал, что против пяти уже бывшихполицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В январе следствие признало журналиста потерпевшим.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пять человек. Это бывшие сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец. По версии следствия, они приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста.

Ляховец вину отрицает и считает, что журналиста освободили безосновательно и это решение было политическим.

Коновалов признал вину в подбросе наркотиков, дал показания на Ляховца и после этого был переведен под домашний арест. Уметбаев признал в суде, что ударил Голунова при конвоировании, и попросил у него прощения.

Экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК).

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов МВД Москва Игорь Ляховец Макасим Уметбаев СКР

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