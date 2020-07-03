Лишенный сана уральский клирик Сергий отказался покидать монастырь

Священник призвал верующих на защиту обители

Схиигумен Сергий (Николай Романов) Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отец Сергий (Романов), лишенный Екатеринбургской епархией сана, заявил, что не намерен покидать территорию Среднеуральского монастыря, на которой находится в данный момент.

"Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду", - говорит отец Сергий на видео, опубликованном на ютьюб-канале своего соратника Всеволода Могучева.

Как сообщалось, ранее руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло заявил журналистам, что Среднеуральский женский монастырь, где живет схиигумен Сергий, "вернется под управление Екатеринбургской епархии".

"Единственным каноническим центром Среднеуральского монастыря сегодня, законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара Крыгина, которая вместе с другими сестрами, а также со священниками, которые покинули сегодня расположение монастыря, пребывают вблизи монастыря Ганина Яма в паломническом центре", - подчеркнул Миняйло.

По его словам, находясь на территории монастыря, отец Сергий нарушает указ правящего архиерея, что в том числе послужило поводом для разбирательства и лишения его сана.

Скандальные выступления схиигумена Сергия

Ранее в интернете получила распространение видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям, а также проклял тех, кто закрывает храмы и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Затем появилась другая видеозапись, где схиигумен призвал открывать храмы и говорил об угрозе чипирования.

Екатеринбургская епархия на третьем заседании церковного суда 3 июля, куда клирик не явился, признала отца Сергия "виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов" и извергнула его из священного сана.

В свою очередь Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.