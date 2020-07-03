Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Схиигумен Сергий снова проигнорировал церковный суд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отказавшийся подчиняться церковному руководству и захвативший Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий (Романов) не пришел на третье заседание суда Екатеринбургской епархии по его делу.

"Заседание суда началось в полдень. Отец Сергий на суд не прибыл", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии.

На первое заседание церковного суда 16 июня схиигумен пришел с заранее заготовленной речью, произнес ее и ушел, отказавшись разговаривать с участниками заседания. Заседание 26 июня он пропустил.

К епархии приехали десятки верующих, чтобы поддержать схиигумена, передает корреспондент с места событий. Они все без масок, в том числе пожилые люди. Также на территории епархии несколько десятков журналистов, большинство из них в масках.

Верующие говорят, что защита их лидеру не нужна.

"Хотим поддержать морально, духовно. Хотим, чтобы грязь, которая распространяется, прекратилась, прекратились гонения", - сказала одна из верующих.

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. Весной в интернете разошлись записи его выступлений, на которых он называет пандемию коронавируса выдумкой, осуждает церковные власти за подчинение Роспотребнадзору и проклинает - за закрытие храмов в период эпидемии.

Сначала ему запретили проповедовать и высказываться публично. В мае за нарушение этого ограничения и несоблюдение карантинных мер его запретили в служении, а его дело передали в епархиальный суд. После первого заседания этого суда он захватил Среднеуральский монастырь, духовником которого является, и позвал казаков охранять обитель. Настоятельница монастырь покинула. С тех пор схиигумен успел призвать патриарха Кирилла сложить полномочия, а россиян - не голосовать по поправкам в Конституцию.

Видео с призывом не голосовать за изменение Конституции уже было удалено по требованию Генпрокуратуры, которая нашла в нем нарушение закона.

По следам публикаций в СМИ Екатеринбургская епархия стала собирать свидетельства ненадлежащего обращения с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре.

7 июля административный протокол на монаха рассмотрит светский суд в Верхней Пышме. Ему вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД

Новости по теме

Новости

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на газопроводе под Самарой

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Следователи заинтересовались опасным сближением самолетов в небе над Ростовской областью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');