Схиигумен Сергий снова проигнорировал церковный суд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отказавшийся подчиняться церковному руководству и захвативший Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий (Романов) не пришел на третье заседание суда Екатеринбургской епархии по его делу.

"Заседание суда началось в полдень. Отец Сергий на суд не прибыл", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии.

На первое заседание церковного суда 16 июня схиигумен пришел с заранее заготовленной речью, произнес ее и ушел, отказавшись разговаривать с участниками заседания. Заседание 26 июня он пропустил.

К епархии приехали десятки верующих, чтобы поддержать схиигумена, передает корреспондент с места событий. Они все без масок, в том числе пожилые люди. Также на территории епархии несколько десятков журналистов, большинство из них в масках.

Верующие говорят, что защита их лидеру не нужна.

"Хотим поддержать морально, духовно. Хотим, чтобы грязь, которая распространяется, прекратилась, прекратились гонения", - сказала одна из верующих.

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. Весной в интернете разошлись записи его выступлений, на которых он называет пандемию коронавируса выдумкой, осуждает церковные власти за подчинение Роспотребнадзору и проклинает - за закрытие храмов в период эпидемии.

Сначала ему запретили проповедовать и высказываться публично. В мае за нарушение этого ограничения и несоблюдение карантинных мер его запретили в служении, а его дело передали в епархиальный суд. После первого заседания этого суда он захватил Среднеуральский монастырь, духовником которого является, и позвал казаков охранять обитель. Настоятельница монастырь покинула. С тех пор схиигумен успел призвать патриарха Кирилла сложить полномочия, а россиян - не голосовать по поправкам в Конституцию.

Видео с призывом не голосовать за изменение Конституции уже было удалено по требованию Генпрокуратуры, которая нашла в нем нарушение закона.

По следам публикаций в СМИ Екатеринбургская епархия стала собирать свидетельства ненадлежащего обращения с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре.

7 июля административный протокол на монаха рассмотрит светский суд в Верхней Пышме. Ему вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).