Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Жесткие требования Роспотребнадзора к санаториям и желающим пройти в них лечение привели к массовым отменам брони и переходу курортников на альтернативный отдых в отелях и частном секторе Сочи.

"На настоящий момент в Сочи открылась треть санаториев, а многие решили в ближайшее время не работать", - сказал "Интерфаксу" член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание" Сочи Дмитрий Богданов во вторник.

В частности он отметил, что такие санатории как "Русь", "Сочи", "Дагомыс" планируют открыться только осенью, в ряде сочинских санаториев сдвигаются сроки открытия, в том числе и в "Заполярье".

"Причина тотального неоткрытия санаториев Сочи - снятие брони и требования курортниками возврата оплаты путевок из-за невозможности собрать справки на ковид и об эпидокружении", - подчеркнул Богданов.

По его словам, курортники жалуются на проблемы в оформлении справок в поликлиниках, куда необходимо прийти несколько раз и отстоять огромные очереди.

"Роспотребнадзор мотивирует все это обеспечением безопасности отдыхающих в санаториях. При этом другие отдыхающие едут в частный сектор и отели, где не требуются такие справки. По сути, идет выдавливание курортников из санаторного сектора в гостиничный, с большой угрозой распространения инфекции", - считает собеседник агентства.

По его словам, для открытия санаториям необходимо выполнить 130 пунктов требований Роспотребнадзора. Причем на федеральном уровне такие требования носят рекомендательный характер, а на местном - обязательный.

"Поэтому подавляющее большинство сочинских санаториев приняло решение не открываться в силу больших сложностей. Курортники не приезжают, а санатории несут убытки", - подчеркнул Богданов.

Между тем в социальных сетях все чаще стали появляться видео с очередями в службах размещения отелей Сочи. Комментируя это, курортники отмечают, что лучше один раз постоять в длинной очереди, нежели несколько раз сходить в поликлинику за справками об отсутствии коронавируса и благоприятном эпидокружении. При этом последняя справка, по их мнению, выдается формально.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что жесткие требования Роспотребнадзора к санаториям, в частности, по поводу предоставления справки об отсутствии коронавируса для постояльцев, привели к тому, что десятки таких заведений по-прежнему не могут начать работу. При этом некоторые из санаториев по этой причине вообще могут закрыться, а те, что открылись, работают в убыток, отметила Тюрина.

Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Сочи Дмитрий Богданов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам в ДФО, Крым и Калининград

Дело Baring Vostok

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Экс-депутат от "Единой России" арестован за стрельбу по лодке с людьми в Ленобласти

Пандемия коронавируса

Минобороны РФ сообщило о вакцинации второй группы добровольцев от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');