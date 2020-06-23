Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Жесткие требования Роспотребнадзора к санаториям и желающим пройти в них лечение привели к массовым отменам брони и переходу курортников на альтернативный отдых в отелях и частном секторе Сочи.

"На настоящий момент в Сочи открылась треть санаториев, а многие решили в ближайшее время не работать", - сказал "Интерфаксу" член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание" Сочи Дмитрий Богданов во вторник.

В частности он отметил, что такие санатории как "Русь", "Сочи", "Дагомыс" планируют открыться только осенью, в ряде сочинских санаториев сдвигаются сроки открытия, в том числе и в "Заполярье".

"Причина тотального неоткрытия санаториев Сочи - снятие брони и требования курортниками возврата оплаты путевок из-за невозможности собрать справки на ковид и об эпидокружении", - подчеркнул Богданов.

По его словам, курортники жалуются на проблемы в оформлении справок в поликлиниках, куда необходимо прийти несколько раз и отстоять огромные очереди.

"Роспотребнадзор мотивирует все это обеспечением безопасности отдыхающих в санаториях. При этом другие отдыхающие едут в частный сектор и отели, где не требуются такие справки. По сути, идет выдавливание курортников из санаторного сектора в гостиничный, с большой угрозой распространения инфекции", - считает собеседник агентства.

По его словам, для открытия санаториям необходимо выполнить 130 пунктов требований Роспотребнадзора. Причем на федеральном уровне такие требования носят рекомендательный характер, а на местном - обязательный.

"Поэтому подавляющее большинство сочинских санаториев приняло решение не открываться в силу больших сложностей. Курортники не приезжают, а санатории несут убытки", - подчеркнул Богданов.

Между тем в социальных сетях все чаще стали появляться видео с очередями в службах размещения отелей Сочи. Комментируя это, курортники отмечают, что лучше один раз постоять в длинной очереди, нежели несколько раз сходить в поликлинику за справками об отсутствии коронавируса и благоприятном эпидокружении. При этом последняя справка, по их мнению, выдается формально.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что жесткие требования Роспотребнадзора к санаториям, в частности, по поводу предоставления справки об отсутствии коронавируса для постояльцев, привели к тому, что десятки таких заведений по-прежнему не могут начать работу. При этом некоторые из санаториев по этой причине вообще могут закрыться, а те, что открылись, работают в убыток, отметила Тюрина.