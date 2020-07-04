Что произошло за день: суббота, 4 июля

Разногласия СКР и Генпрокуратуры по делу против следователя, наводнение в Японии и старт чемпионата Формулы-1

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч. Суточный прирост заболеваемости составил 6 632 случая, умерли 168 пациентов, вылечились 8 986. Между тем в некоторых странах ситуация с коронавирусом вновь обостряется: в одном из районов испанской Каталонии ввели жесткий карантин из-за роста заболеваемости, в США ухудшение обстановки фиксируют по меньшей мере в 15 штатах.

- СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против следователя. Там считают, что оснований для возбуждения дела о получении особо крупных взяток против задержанного накануне Руслана Миниахметова достаточно.

- Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на попытки помешать освещению аварии на ТЭЦ в Норильске. В издании подчеркивают, что сотрудники правоохранительных органов срывали интервью, преследовали журналистов Елену Костюченко и Юрия Козырева, а также угрожали их собеседникам и не дали вывезти на экспертизу пробы воды и почвы.

- На юге Японии из-за ливней произошло наводнение. В префектурах Кумамото и Кагосима, предположительно, погибли 15 человек, еще девять пропали без вести. Из берегов вышла река Кума-Гава, и потоки воды сметали дома и мосты на своем пути.

- В Шпильберге на автодроме "Ред Булл Ринг" стартовал чемпионат Формулы-1. Квалификацию Гран-при Австрии выиграл пилот команды Mercedes Валттери Боттас, на втором месте - его партнер по команде Льюис Хэмилтон, на третьем - Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri (ранее Toro Rosso) занял 13-е место.

- Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ. По словам туроператоров, на июль и август почти все гостиницы забронированы, а рост цен составил 50% в четырех- и пятизвездочных отелях Кубани и до 100% - в Крыму.