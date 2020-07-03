Источник допустил, что переговоры об обмене Уилана продлятся несколько месяцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана могут занять от нескольких недель, до нескольких месяцев, пока никаких договоренностей не достигнуто, обсуждение продолжается, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, обмен может осложниться из-за пандемии, для сдерживания которой почти полностью прекращено авиасообщение между Россией и США.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Подсудимый вину не признал, но оспаривать приговор не стал. 3 июля он вступил в законную силу.

Адвокаты Уилана отмечают, что несмотря на правило об этапировании в колонию после вступления приговора в силу, часто осужденные могут оставаться в СИЗО на гораздо более длительный срок.

"Я не думаю, что Уилана будут спешить этапировать. Я думаю, что пока не будет решен вопрос о его обмене, он будет находиться в следственном изоляторе", - сказал адвокат Владимир Жеребенков.

Вопрос о подаче прошения о помилования пока остается открытым. Решение об этом будет принято после консультаций с дипломатами из стран, гражданином которых Уилан является, сказала адвокат Ольга Карлова.

По словам информированного источника, представители посольств пока не смогли увидеться с Уиланом, так как встречи не были согласованы администрацией "Лефортово" из-за карантина в СИЗО, связанного с COVID-19.

Другой источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

В свою очередь адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что россияне готовы просить президента США Дональда Трампа о помиловании, если Вашингтон и Москва договорятся.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 16 июня, что Уилан не фигурирует в схемах обмена заключёнными между Россией и США. "Нет. Вопрос об обмене стоит в другой плоскости. Господин Уилан в подобного рода схемах и разменах не обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. С тех пор он находился в "Лефортово". Оказалось, что у него есть еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Его обвинили в шпионаже в пользу США.