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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению Бута и Ярошенко в Россию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения осужденных в США российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко прорабатывается, но с ней официально не обсуждался их обмен на получившего в России реальный срок Пола Уилана.

"Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности. Переговоры не закончены", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса", обсуждается ли возможность обмена Уилана.

Она отметила, что находится на связи с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить. При этом она заметила, что вопрос еще не решен.

Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. С учетом времени, проведенного под арестом, фактически американцу предстоит отбыть менее 14,5 лет заключения. Рассчитывая на обмен, Уилан решил не обжаловать приговор, который должен вступить в силу 3 июля.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Ярошенко и Бута.

По словам адвокатов, вопрос обмена Уилана не находится в их компетенции и будет принят на уровне властей двух стран. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Уилана на находящихся в американских тюрьмах россиян.

Бут в ноябре 2011 года был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC. Летчик Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке к доставке в США крупной партии кокаина.

Татьяна Москалькова

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