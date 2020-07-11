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Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг данные о 40-миллионном иске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Защитник семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, опроверг информацию о заявленных гражданских исках в размере 40 млн рублей к актеру.

"Сегодня появилась информация, я не могу понять, почему и откуда она взялась (...), что потерпевшие требуют 40 млн рублей. Значит - это ложь, выдумка полная", - заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире Соловьев Live в субботу.

Он отметил, что со стороны потерпевших еще даже не были поданы гражданские иски.

"Гражданские иски будут поданы только на суде. Не знаю, откуда пришла эта выдумка, но она появилась на свет божий и ее надо, конечно, дезавуировать", - добавил защитник.

Как сообщалось, расследование в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве завершено.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

Хроника 08 июня – 11 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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