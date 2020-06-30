ФСИН сообщила, что Ефремов ни разу не нарушил домашний арест и сильно переживает

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов добросовестно соблюдает режим содержания под домашним арестом. Об этом сообщил глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.

"За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений (режима - ИФ) не выявлено. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Мороз во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, актер "очень сильно переживает за случившееся".

Мороз отметил, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции "контролируют Ефремова строго, ежедневно, путем как личной проверки по месту нахождения под домашним арестом, так и с использованием специальной телефонной связи".

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (часть 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Однако после смерти водителя в ДТП обвинение переквалифицировали на более тяжкое.

Сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он сидит под домашним арестом.