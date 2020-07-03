Российским СМИ в июне по-прежнему были больше всего интересны Путин, Трамп и Собянин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон по-прежнему возглавляет президент РФ Владимир Путин: по итогам июня у него 337 304 ссылки в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом". Второе место рейтинга осталось, как и в мае, за президентом США Дональдом Трампом - у него 96 901 упоминание в СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин - на третьей строчке рейтинга (59 696 упоминаний).

Значительно улучшил свою позицию президент Белоруссии Александр Лукашенко, поднявшись в июне с восьмого на четвертое место (50 860) и потеснив на одну позицию президента Украины Владимира Зеленского: у него пятое место и 48 200 ссылок.

Далее на шестом месте премьер-министр РФ Михаил Мишустин (47 749 ссылок), на седьмом - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (37 769 упоминаний).

Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП, попал на восьмое место с 35 884 ссылками. Далее в топ-10 СКАН следуют губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (24 377 упоминаний, девятое место) и глава ЦИК Элла Памфилова, которая в июне провела подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию (19 214 ссылок).

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации. В настоящее время в "СКАН" доступны 45 тысяч источников. Ежедневно в систему поступает более 600 тысяч документов.