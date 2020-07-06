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Ростехнадзор оценил как тревожную ситуацию с безопасностью и травматизмом на Норникеле

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ростехнадзор оценил как тревожные показатели аварийности и травматизма на опасных производственных объектах ПАО "Норникель".

Ростехнадор и "Норникель" провели совещание по вопросам промышленной безопасности в компании. Ведомство отметило ряд серьезных проблем, которые можно решить, только приняв комплексные меры. Если этого не сделать, последствия могут быть более печальными, чем недавний разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3.

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На совещании прозвучали доклады, основанные на анализе данных проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором после аварии с разливом топлива в Норильске. Глава Ростехнадзора Алексей Алешин поручил разработать план повышения промышленной безопасности и представить его через неделю.

Алешин предложил сделать частью плана внедрение системы дистанционного контроля и приложения "Электронный инспектор", которые помогут спрогнозировать риски аварий.

В конце мая более ста тонн дизельного топлива вылилось из одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске. Площадь загрязнения составила почти 200 тысяч квадратных метров. По этому факту завели уголовные дела, а ущерб оценивают в миллиарды рублей.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 06 июля 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор Норникель

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