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Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске

Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске
Очистка водоемов после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (16 июня). Основные работы уже завершены.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудников правоохранительных органов, которые препятствовали освещению ситуации с разливом топлива на ТЭЦ-3.

"Заявление о преступлении направлено на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. (...) Сотрудники правоохранительных органов препятствовали законной профессиональной деятельности журналистов, что влечет за собой уголовную ответственность", - говорится на сайте издания.

По данным "Новой", местные сотрудники правоохранительных органов неоднократно мешали Костюченко и спецкору Юрию Козыреву выполнять свою работу: сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж.

"Нас дважды задерживали и трижды составили протоколы, преследовали на вертолете в тундре, украли горючее, запугивали и мешали брать интервью у местных жителей", - отмечается в заявлении Костюченко.

Кроме того, силовики не дали вывезти из Норильска пробы воды и почвы, которые журналисты и активисты "Гринпис" отобрали в озере Пясино и реке Пясина, говорится в сообщении.

Аварии в Норильске

28 июня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля". Сделано это было после того, как журналисты "Новой газеты" и экологи обнаружили насосную станцию и трубы, через которые зараженная вода сбрасывалась поверх специальных заграждений прямо в тундру. ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку. По данным Единой диспетчерской службы Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

"Нориникель" начал служебное расследование инцидента и признал его грубым нарушением. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды после ливня и испытаний трубопровода.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива из поврежденного резервуара. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждены четыре уголовных дела, арестовано руководство ТЭЦ.

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжается очистка малых водоемов.

Еще одно происшествие было зафиксировано 29 июня: в Норильске загорелся полигон с промышленными отходами на площади тысяча квадратных метров. На следующий день пожар был ликвидирован.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 04 июля 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Новая газета Норильск

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