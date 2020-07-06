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ЦИК РФ начал поиск участников "двойного" голосования по поправкам к Конституции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России начала работу по анализу зарубежного, электронного и других видов голосования по поправкам к Конституции РФ для выявления и привлечения к ответственности всех, кто проголосовал повторно, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Группа по голосованию, она у нас есть, она работает и сейчас анализирует не только зарубежное, не только дистанционное голосование, но и все остальное голосование", - сказал Булаев на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю в понедельник.

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По его словам, проверяется, в том числе, голосование через "Мобильный избиратель", возможность в этом случае двойного голосования (ушел с участка, пришел на участок). "Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление (на электронное голосование - ИФ), - мы их сейчас все собираем, сверяем базы данных, выявим "двойников", на участках вскрываем мешки с документацией, все считаем", - сказал Булаев.

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"Я думаю, что мы найдем какое-то количество (проголосовавших повторно - ИФ)", - сказал зампред ЦИК. Он подчеркнул, что такая работа сейчас ведется и выразил сожаление, что комиссия недостаточно подробно информирует россиян о ней. Булаев также пообещал, что ЦИК найдет каждого, кто проголосовал за поправки дважды.

Зампред комиссии считает, что необходимо ужесточение ответственности за повторное голосование как в отношении членов комиссии, так и в отношении недобросовестных избирателей.

О возможности двойного голосования на плебисците заявил журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, который сначала проголосовал на избирательном участке, а чуть позже в электронном виде, а также эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, которому также выдали бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование (он два раза голосовать не стал).

ЦИК Николай Булаев Конституция

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