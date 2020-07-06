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ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.

Сторонам - заявительнице и российскому правительству - предложено ответить на три вопроса. В частности, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Жанны Немцовой на защиту.

Дочь Немцова в иске указала, что следствие не установило мотивы убийств отца, не допросило известных подозреваемых по делу и не изучило видеозаписи случившегося вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Она также считает, что следствие неверно классифицировало действия преступников. По мнению ее и ее адвокатов, случившееся должно было расследоваться по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), а не по статье 105 УК (Убийство).

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева. Присяжные признали его непосредственным исполнителем преступления. Соучастники Дадаева получили сроки от 11 до 19 лет. В октябре 2017 года Верховный суд России подтвердил в целом эти приговоры, отменив только штрафы осужденным.

Арест подозреваемых в убийстве Немцова

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Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев и Рамзат Бахаев (слева направо), подозреваемые в убийстве Бориса Немцова, в Басманном судеВсего по делу проходят пять фигурантовПо словам пресс-секретаря суда, ходатайства в отношении Анзора Губашева и Заура Дадаева слушались и.о. председателя суда Натальей Мушниковой. Рассмотрение вопроса об аресте Шагида Губашева, а также Рамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова - слушались параллельно другим судьей.Оппозиционер и бывший вице-премьер Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Следственный комитет России рассматривает несколько версий убийства политика, включая политический и бытовой мотивы.Заур Дадаев, подозреваемый в убийстве НемцоваАнзор Губашев, подозреваемый в убийстве Немцова, в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства об арестеПравоохранительные органы считают, что убийство Немцова было заказным. Согласно материалам, озвученным в воскресенье в суде, обвиняемым по делу инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ п. "ж", "з". Это означает: следствие считает, что убийство было совершено группой лиц, преступление было совершено по найму из корыстных побуждений, а также сопряжено с вымогательством и бандитизмом.Суд по итогам рассмотрения в воскресенье удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых на разные сроки - до 28 апреля, 7 и 8 маяВ материалах следствия также говорится, что поиск других участников преступления продолжается
Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев и Рамзат Бахаев (слева направо), подозреваемые в убийстве Бориса Немцова, в Басманном суде
ЕСПЧ Борис Немцов Заур Дадаев Жанна Немцова

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