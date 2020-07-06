ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.

Сторонам - заявительнице и российскому правительству - предложено ответить на три вопроса. В частности, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Жанны Немцовой на защиту.

Дочь Немцова в иске указала, что следствие не установило мотивы убийств отца, не допросило известных подозреваемых по делу и не изучило видеозаписи случившегося вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Она также считает, что следствие неверно классифицировало действия преступников. По мнению ее и ее адвокатов, случившееся должно было расследоваться по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), а не по статье 105 УК (Убийство).

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева. Присяжные признали его непосредственным исполнителем преступления. Соучастники Дадаева получили сроки от 11 до 19 лет. В октябре 2017 года Верховный суд России подтвердил в целом эти приговоры, отменив только штрафы осужденным.