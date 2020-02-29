Число участников акции памяти Немцова в Москве составило 10,5 тыс. человек

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - На согласованную с властями акцию в центре Москвы в память о политике Борисе Немцове пришли 10 500 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного управления МВД.

Как сказали в пресс-службе, все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты.

В начале акции полиция сообщала о восьми тысячах человек, пришедших на нее.

В свою очередь по данным "Белого счетчика", который ведет свой подсчет, пришло 22,3 тыс. участников.

К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников.

Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками.



Подсчет окончен.#БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/QxY4A7sf8z — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 29, 2020

По данным МВД, первые участники мероприятия уже начали расходиться.

Как добавили в управлении, сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности.

По данным корреспондентов "Интерфакса", марш в честь оппозиционного политика, бывшего первого вице-премьера РФ Бориса Немцова, приуроченного к пятой годовщине его убийства, начался в 14:00 в субботу. Его участники, как и заявлялось, пошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.