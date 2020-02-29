Число участников акции памяти Немцова в Москве составило 10,5 тыс. человек
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - На согласованную с властями акцию в центре Москвы в память о политике Борисе Немцове пришли 10 500 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного управления МВД.
Как сказали в пресс-службе, все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты.
В начале акции полиция сообщала о восьми тысячах человек, пришедших на нее.
В свою очередь по данным "Белого счетчика", который ведет свой подсчет, пришло 22,3 тыс. участников.
К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 29, 2020
Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками.
Подсчет окончен.#БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/QxY4A7sf8z
По данным МВД, первые участники мероприятия уже начали расходиться.
Как добавили в управлении, сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности.
По данным корреспондентов "Интерфакса", марш в честь оппозиционного политика, бывшего первого вице-премьера РФ Бориса Немцова, приуроченного к пятой годовщине его убийства, начался в 14:00 в субботу. Его участники, как и заявлялось, пошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.