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В Кремле не усмотрели в "деле Прокопьевой" недоверия общества к судебной системе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что дело журналистки Светланы Прокопьевой, вызвавшее большой общественный резонанс, может свидетельствовать о недоверии граждан к российской судебной системе.

"Я бы не делал выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться".

"У нас общество, и государство, и его институты находятся в постоянном развитии и совершенствовании", - сказал представитель Кремля.

В Кремле не стали комментировать приговор Прокопьевой.

"Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать, это было бы некорректно, потому что, как вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения и не будем это делать и впредь", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, допустимо ли журналистам ставить вопрос об ответственности государства за воспитание подрастающего поколения. Вопрос был задан в контексте приговора, вынесенного журналистке Прокопьевой из Пскова.

Вместе с тем, говоря об ответственности за воспитание подрастающего поколения, Песков отметил, что, безусловно, эту ответственность несет и Кремль. "Вы знаете, что и на уровне президента, и на уровне президентских Советов неоднократно (это) обсуждалось и продолжается постоянно работа, направленная на совершенствование воспитания молодежи, безусловно, это ответственность и государства, и семьи", - сказал Песков.

Он отметил, что эти темы постоянно находятся на повестке дня.

Приговор оказался мягче, чем ожидалось

Ранее в понедельник Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил ей штраф 500 тыс. рублей. Суд не стал запрещать ей заниматься журналистской деятельностью, о чем просил прокурор.

Ранее гособвинитель попросил для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на профессию на четыре года.

Прокопьева заявила, что намерена обжаловать приговор. В свою очередь сторона защиты заявляла о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просили оправдать Прокопьеву.

Мнение об архангельском взрыве

Прокопьеву обвинили по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичное оправдание и пропаганда терроризма") за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года: тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства ранены.

Светлана Прокопьева Дмитрий Песков

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