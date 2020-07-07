Защита Светланы Прокопьевой оспорит в суде довод о частичном признании вины

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой оспорит довод суда о частичном признании вины по делу об оправдании терроризма. Как рассказал ее адвокат Виталий Черкасов, довод заключается в том, что Прокопьева признала за собой авторство текста, а суд посчитал это частичным признанием вины.

"Суд незаконно и необоснованно сделал заключение о том, что Светлана частично признала вину. Никакой вины она не признает", - сказал он и пообещал обжаловать обвинительный приговор до 16 июля.

Второй западный окружной военный суд 6 июля признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма в связи с колонкой о предпосылках теракта в здании УФСБ в Архангельске и оштрафовал ее на 500 000 рублей. Прокурор просил для нее шесть лет лишения свободы и четыре года запрета на профессию. Запрещать подсудимой заниматься журналистикой суд не стал.

Прокопьева пообещала обжаловать приговор. Она вины не признает.

Защита журналистки уже высказала намерение попросить следственное управление СК по Хакасии проверить последнюю экспертизу по делу на предмет дачи заведомо ложного заключения (ст. 307 УК). Черкасов уточнял, что это заключение дали Ольга Якоцуц и Юлия Бойкова. Он добавил, что защита будет добиваться полного оправдания Прокопьевой.

Претензии к Прокопьевой возникли из-за текста, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке она рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года: тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельную бомбу, она взорвалась, он погиб и были ранены три сотрудника управления.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил о неправомерности приговора и назвал дело Прокопьевой политическим и "шитым белыми нитками". Он пообещал, что радиостанция поможет собрть ей деньги на штраф и поможет "двигаться в сторону Европейского суда по правам человека". При этом он выразил надежду, что "Верховный суд, военная коллегия, более тщательно и внимательно отнесётся к это приговору и отменит его как несправедливый".

В разговоре с "Интерфаксом" главред "Эха" высказал мнение, что суду была ясна несостоятельность обвинения, но оправдать он Прокопьеву не мог: "Зная квалификацию этих конкретно судей, а я изучал вопрос, это было бы совсем запредельно - дать ей тюремное заключение. Но оправдать они тоже не могли, я напомню, что это военный суд, и там есть вертикаль".

Он назвал дело Прокопьевой "делом Голунова-2". "Это дело Голунова-2: преступления не было, нарушения не было, и я думаю, что судьи, которые рассматривали это дело (это люди очень образованные на самом деле), им было невозможно посадить человека за это", - сказал Венедиктов.