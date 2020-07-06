У ударившего учительницу ножом школьника нашли психическое расстройство

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Экспертиза выявила психическое расстройство у 15-летнего школьника из Ульяновска, который 2 февраля ударил ножом в живот учительницу математики. Следствие попросит суд назначить ему принудительное лечение, сообщили в областном управлении СК.

По мнению экспертов, заболевание лишает подростка способности осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемого им преступления и руководить своими действиями.

Расследование дело завершено, считают в СК.

Подозреваемый ранил учительницу кухонным ножом во время урока. Она выбила у него нож из рук, и он убежал. Ранее в СК назвали нападение беспричинным. По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Директор школы, где произошел инцидент, уволилась по собственному желанию.