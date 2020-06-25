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Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице

Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в Мещанском суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе административный арест сроком на 15 суток участнику Pussy Riot Петру Верзилову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Суд постановил: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

22 июня Мещанский суд Москвы назначил Верзилову административный арест сроком 15 суток за нецензурную брань в адрес прохожего.

В ходе заседания издатель "Медиазоны" сообщил, что не использовал нецензурную лексику в общественных местах, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских. Он также указал суду на отсутствие личных данных прохожего в материалах дела.

Ранее сообщалось, что полиция не стала обвинять Верзилова в драке, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта.

21 июня утром Верзилов был задержан и доставлен в Мещанское УВД. Вечером того же дня его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон.

Там на него напал человек, они оба упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его. Позднее стало известно, что на Верзилова составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Мосгорсуд Петр Верзилов Москва Мещанский суд

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