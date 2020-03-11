Четверо жителей Крыма задержаны по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы после обысков в Бахчисарае в среду утром задержали пять человек, одного после допроса отпустили, он проходит по делу как свидетель, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев.

Задержанных подозревают в участии "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ организация), сказал адвокат.

По сведениям юриста, сотрудники УФСБ задержали Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Энвера Мустафаева, последнего после допроса в качестве свидетеля отпустили.

По данным Семедляева, обыски проходят у ветеранов национального движения крымских татар и молодых активистов "Крымской солидарности". Это неформальное объединение юристов и общественников возникло в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые обвиняемые считают политически мотивированными.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием крымского управления ФСБ.

Тем временем, украинские прокуратура и полиция начали уголовное производство из-за обысков по семи адресам в Бахчисарае по части 2 статьи 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища), сообщила базирующаяся в этом государстве прокуратура "Автономной республики Крым".

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.