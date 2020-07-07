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В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Путина заранее о задержании не уведомляли, он и не должен быть в курсе всех нюансов работы контрразведки, сказал Песков

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Насколько осведомлены в Кремле, задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, которой он занимался до прихода в госкорпорацию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что задержание Сафронова по обвинению в госизмене не связано и с его работой в госкорпорации.

Песков упомянул заявление ФСБ о том, что Сафронова обвиняют в передаче секретных данных одной из разведок НАТО.

Песков назвал Сафронова "действительно талантливым журналистом".

"Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно мы знаем все его материалы, они отличались глубокой экспертизой и т.д. Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу, - сказал он. - К сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно".

О деталях случившегося в Кремле не знают, добавил он.

Брать дело на контроль администрация президента не считает нужным.

"У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту, и в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль", - сказал Песков.

Президента Владимира Путина заранее не уведомляли о задержании, добавил он.

"Нет, мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки", - сказал Песков.

Он отметил, что спецслужбы работают 24 часа в сутки.

Отвечая на вопрос, каким образом Сафронов мог совершить преступление, связанное с разглашением гостайны, не имея к ней доступа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Большего я не могу вам сказать, просто я не располагаю большей информацией".

Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин

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