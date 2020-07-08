Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил, что его задержали после выхода с эфира "Эха Москвы" и везут на шестой за последнее время обыск.

"Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на шестой обыск", - написал в твиттере Верзилов.

21 июня Верзилов был задержан и доставлен в отдел полиции. Вечером его отпустили. Как объяснил Верзилов членам ОНК, после выхода из отдела МВД он зашел в магазин, где на него напал человек. Оба упали, и в этот момент приехали полицейские и задержали Верзиловани упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его.

22 июня Мещанский суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив жалобу на арест. За день до этого у него прошел обыск в рамках "московского дела".

26 июня дома у Верзилова прошел повторный обыск, пока он сам находился под арестом. В ходе обыска был обнаружен второй паспорт - канадский. В отношении Верзилова возбудили уголовное дело в связи с тем, что он не уведомил соответствующие органы о двойном гражданстве. Уже по этому делу прошло несколько обысков.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.