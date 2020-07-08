Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:15Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил, что его задержали после выхода с эфира "Эха Москвы" и везут на шестой за последнее время обыск.

"Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на шестой обыск", - написал в твиттере Верзилов.

21 июня Верзилов был задержан и доставлен в отдел полиции. Вечером его отпустили. Как объяснил Верзилов членам ОНК, после выхода из отдела МВД он зашел в магазин, где на него напал человек. Оба упали, и в этот момент приехали полицейские и задержали Верзиловани упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его.

22 июня Мещанский суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив жалобу на арест. За день до этого у него прошел обыск в рамках "московского дела".

26 июня дома у Верзилова прошел повторный обыск, пока он сам находился под арестом. В ходе обыска был обнаружен второй паспорт - канадский. В отношении Верзилова возбудили уголовное дело в связи с тем, что он не уведомил соответствующие органы о двойном гражданстве. Уже по этому делу прошло несколько обысков.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

Петр Верзилов

Новости по теме

Новости

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Московским рестораторам второй день подряд рекомендовали закрыть летние веранды

Мужчина, избивший пожилого академика РАН в московской аптеке, предстанет перед судом

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

Общее число погибших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 4000

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Автомобиль протаранил веранду японского ресторана на юге Москвы

Прокуроры проверят, почему выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 4 тыс.

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');