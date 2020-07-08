Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

Cоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Расследованием дела бывшего журналиста Ивана Сафронова о госизмене о государственной измене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова руководит следователь следственного управления ФСБ Александр Чабан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник и подтвердил один из адвокатов Сафронова.

Накануне информированный источник рассказал, что расследованием занимается следователь Креков, который вел дело бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан о шпионаже. Однако, по данным защиты, Креков в следственных действиях в отношении Сафронова не участвовал.

Официальными комментариями по этому поводу агентство не располагает.

Следователь Чабан также занимается расследованием дела о госизмене в отношении сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), физика Виктора Кудрявцева.

Советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан и допрошен 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд арестовал его на два месяца по делу о госизмене.

В ФСБ заявили, что Сафронов по поручению одной из спецслужб НАТО собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие гостайну.

В "Роскосмосе" заверили, что за время работы в госкорпорации советник не имел доступа к секретным данным и что задержание не связано с его работой в "Роскосмосе".

После суда адвокаты Сафронова Иван Павлов и Евгений Смирнов рассказали, что, по версии следствия, Сафронов в 2012 году был завербован спецслужбой Чехии. В 2017 году он получил от нее задание и в том же году передал ей секретную информацию о поставках вооружений в страны Африки и Ближнего Восток, считает следствие. В ФСБ полагают, что чешская спецслужба действовала под контролем США и последние стали конечным получателем данных.

По словам Павлова, за Сафроновым "долго следили". Он сделал этот вывод из данных о том, что уголовное дело на его подзащитного возбудили 6 июля, но в нем уже семь сшитых томов.

Адвокат добавил, что следствие считает, что Сафронов действовал из корыстных побуждений.

Защита при этом настаивает, что в уголовном деле в настоящее время нет доказательств причастности Сафронова к передаче каких бы то ни было секретных сведений, подчеркнул адвокат Павлов. Также защита пока не знает, о какой именно информации идет речь, добавил он.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деле содержится три экспертизы, которые подтверждают секретность сведений, которые передавал Сафронов чешской спецслужбе.

Сафронов вину не признает.