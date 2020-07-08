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Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева
Cоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Расследованием дела бывшего журналиста Ивана Сафронова о госизмене о государственной измене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова руководит следователь следственного управления ФСБ Александр Чабан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник и подтвердил один из адвокатов Сафронова.

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Накануне информированный источник рассказал, что расследованием занимается следователь Креков, который вел дело бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан о шпионаже. Однако, по данным защиты, Креков в следственных действиях в отношении Сафронова не участвовал.

Официальными комментариями по этому поводу агентство не располагает.

Следователь Чабан также занимается расследованием дела о госизмене в отношении сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), физика Виктора Кудрявцева.

Советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан и допрошен 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд арестовал его на два месяца по делу о госизмене.

В ФСБ заявили, что Сафронов по поручению одной из спецслужб НАТО собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие гостайну.

В "Роскосмосе" заверили, что за время работы в госкорпорации советник не имел доступа к секретным данным и что задержание не связано с его работой в "Роскосмосе".

После суда адвокаты Сафронова Иван Павлов и Евгений Смирнов рассказали, что, по версии следствия, Сафронов в 2012 году был завербован спецслужбой Чехии. В 2017 году он получил от нее задание и в том же году передал ей секретную информацию о поставках вооружений в страны Африки и Ближнего Восток, считает следствие. В ФСБ полагают, что чешская спецслужба действовала под контролем США и последние стали конечным получателем данных.

По словам Павлова, за Сафроновым "долго следили". Он сделал этот вывод из данных о том, что уголовное дело на его подзащитного возбудили 6 июля, но в нем уже семь сшитых томов.

Адвокат добавил, что следствие считает, что Сафронов действовал из корыстных побуждений.

Защита при этом настаивает, что в уголовном деле в настоящее время нет доказательств причастности Сафронова к передаче каких бы то ни было секретных сведений, подчеркнул адвокат Павлов. Также защита пока не знает, о какой именно информации идет речь, добавил он.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деле содержится три экспертизы, которые подтверждают секретность сведений, которые передавал Сафронов чешской спецслужбе.

Сафронов вину не признает.

В Москве задержан советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Карина Цуркан Александр Чабан Виктор Кудрявцев Иван Павлов

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