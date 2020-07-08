Адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия, заявил "Эху Москвы" адвокат Иван Павлов.

"У нас вчера попытались отобрать подписку о неразглашении данных следствия, мы ее просто не дали. Мы дали подписку о неразглашении государственной тайны, но мы ее не увидели, поэтому разглашать просто нечего", - сказал он.

По его представлениям, следствие попытается взять подписки о неразглашении данных следствия у всего окружения Сафронова.

Он также обратил внимание, что в суде защита не увидела доказательств факта передачи засекреченных данных зарубежной организации, а также в деле нет заключения экспертов о том, что переданные материалы составляют гостайну. Защите и суду документы о какой-либо криминальной деятельности не показали, утверждает юрист.

"В деле Ивана нет ничего кроме постановления о возбуждении уголовного дела, его протокола задержания и протокола первоначального допроса, в котором он сказал, что не будет давать никакие показания, пока не явится его адвокат. Следствие никак не обосновало свои подозрения, и это отличает это дело от других подобных дел, оно пустое", - сказал адвокат.

Семь прошитых томов на столе у следователя, как предполагает Павлов, содержат материалы оперативно-розыскной деятельности, переданные оперативными подразделениями следственному управлению вместе с рапортом о признаках преступления. Содержимое томов следователь не раскрыл. Павлов высказал мнение, что демонстрация папок была "блефом", поскольку на суд по мере пресечения обычно приносят немного самых ярких материалов, подтверждающих опасность задержанного.

Лефортовский суд Москвы 7 июля арестовал Сафронова на два месяца по делу о госизмены. Как рассказали после суда адвокаты, ему вменяют передачу чешской спецслужбе в 2017 году информации, представляющей гостайну. Конечным получателем этих данных в ФСБ считают США. Информация касается поставок вооружений и действий российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. На предварительном допросе он отказался давать показания и заявил, что дождется появления своих адвокатов.

До прихода в "Роскосмос" на должность советника гендиректора госкорпорации в мае 2020 года Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь на темах ОПК и космических проектах.