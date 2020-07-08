В Службе безопасности Чехии не получали данные о деле Сафронова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У представителя Службы безопасности и информации (СБИ) Чехии Ладислава Штихи нет данных о деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом Штиха сказал "Интерфаксу".

Бывший журналист Сафронов 7 июля был задержан и арестован по обвинению в госизмене. В ФСБ его подозревают в передаче информации, составляющей гостайну, одной из спецслужб НАТО.

Адвокаты Сафронова уточнили, что, по версии следствия, журналист был в 2012 году завербован спецслужбой Чехии. В 2017 году он получил от нее задание, собрал и передал составляющую гостайну информацию о поставках российского оружия в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвокатов, в ФСБ считают, что чешская спецслужба находится под контролем американских, которые и являются конечными получателями засекреченных данных.

В МИД Чехии эту информацию комментировать отказались.

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