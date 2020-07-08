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Свыше 30 депутатов Госдумы либо переболели COVID-19, либо приобрели антитела к нему

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тестирование депутатов Госдумы регулярно выявляет тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день переболевших и тех, кто приобрел антитела, но не был госпитализирован - 35 человек. Это много", - сказал Володин в среду на пленарном заседании.

Он также отметил, что при тестировании депутатов "каждый раз появляются среди наших коллег те, кто приобрел антитела". "В очередной раз тестирование проводилось - три депутата с антителами", - сказал Володин.

Он также отреагировал на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского отключить в зале заседаний вентиляцию, чтобы обезопасить от возможного распространения вируса.

Володин отметил, что при сохранении всех предосторожностей, нужно учитывать, что "тяжело депутатам на протяжении шести часов находится в зале без вентиляции, тем более, что погода зашкаливает, аномальная жара".

"Тут нужно выбирать - либо без вентиляции не более двух часов, либо вентиляция и меры предосторожности, наличие масок, перчаток, чтобы рядом находящегося не подвергнуть опасности", - сказал спикер.

Также председатель Госдумы, комментируя реплику Жириновского, отметил, что среди тех депутатов, кто часто участвует в различных ток-шоу, большее количество заболевших, чем среди тех, кто не посещает.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, депутата Думы от КПРФ Леонида Калашникова, парламентария от "Справедливой России" Дмитрия Ионина и ряда других депутатов.

Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума Вячеслав Володин Владимир Жириновский ЛДПР Коронавирус

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