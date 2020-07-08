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Между нарушениями при производстве аппаратов "Авента-М" и их возгоранием не нашли прямой связи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" и их возгоранием в больницах Москвы и Петербурга.

"При проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями", - говорится в заявлении Росздравнадзора в среду.

В результате проверки были выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации", отмечается в документе.

В настоящее время по предписанию Росздравнадзора АО "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия, в том числе, включающие отзыв и перепроверку аппаратов "Авента-М", находящихся в обращении.

Аппараты "Авента-М"

Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тысяч единиц оборудования.

Аппараты использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росаздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в концерне сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ.

Как сообщали в КРЭТ, за все время эксплуатации аппаратов серии "Авента" к их безопасности не было нареканий. Все аппараты проходят проверку и тестирование и в случае выявления нарушений возвращаются на доработку.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

Росздравнадзор Авента-М

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