СЖР запросил ФСБ, связано ли задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, которого просит разъяснить, связано ли уголовное дело о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.

"СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ А.В.Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

В копии официального обращения, размещенной на сайте СЖР, за подписью его представителя Владимира Соловьева сказано, что в прошлом Сафронов работал специальным корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости".

"Факт задержания Сафронова вызвал широкий общественный резонанс",- отметили в СЖР.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.