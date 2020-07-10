Мосгорсуд проверит законность ареста Ивана Сафронова 16 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Другой адвокат Сафронова - Евгений Смирнов из правозащитного объединения "Команда 29" и пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы подтвердили "Интерфаксу" назначение апелляционной жалобы к рассмотрению в Мосгорсуде. Защита считает арест Сафронова незаконным и необоснованным.

Как говорил ранее адвокат Иван Павлов (лидер "Команды 29"), защита не увидела в материалах следствия обоснования необходимости ареста Сафронова и доказательств его причастности к преступлению.

Лефортовский суд 7 июля арестовал Сафронова на два месяца. По версии ФСБ, он в 2012 году, когда работал в "Коммерсанте", был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году по ее заданию собрал и передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Как рассказали после суда адвокаты, следствие считает США конечным получателем секретных сведений.

Сафронов вину не признает.