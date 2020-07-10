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Мосгорсуд проверит законность ареста Ивана Сафронова 16 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Другой адвокат Сафронова - Евгений Смирнов из правозащитного объединения "Команда 29" и пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы подтвердили "Интерфаксу" назначение апелляционной жалобы к рассмотрению в Мосгорсуде. Защита считает арест Сафронова незаконным и необоснованным.

Как говорил ранее адвокат Иван Павлов (лидер "Команды 29"), защита не увидела в материалах следствия обоснования необходимости ареста Сафронова и доказательств его причастности к преступлению.

Лефортовский суд 7 июля арестовал Сафронова на два месяца. По версии ФСБ, он в 2012 году, когда работал в "Коммерсанте", был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году по ее заданию собрал и передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Как рассказали после суда адвокаты, следствие считает США конечным получателем секретных сведений.

Сафронов вину не признает.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ Мосгорсуд Лефортовский суд

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