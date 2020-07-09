Жириновский выразил возмущение жестким задержанием губернатора Фургала

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский удивлен задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала спустя 15 лет после возможного совершения преступлений и считает форму задержания неприемлемой.

"Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал - чего вы ждали 15 лет?", - заявил Жириновский журналистам в четверг.

Депутат добавил, что задержание губернатора, по его мнению, было произведено в слишком резкой форме. "Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор - не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе", - отметил Жириновский.

О задержании Фургала ранее в четверг "Интерфаксу" сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. "С учетом собранных доказательств, следователями совместно с сотрудниками ФСБ задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - сказала Петренко.

Представитель СКР также заявила, что задержанного губернатора проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории трех регионов РФ. Кроме того, Петренко сообщила, что основанием для задержания чиновника стали показания его соучастников, а также свидетелей и потерпевших.