Правозащитники потребовали оправдать журналистку Прокопьеву

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более трех десятков правозащитников подписали заявление с требованием оправдать журналистку Светлану Прокопьеву, которую обвиняют в оправдании терроризма и приговор которой должен быть оглашен в полдень 6 июля. Обращение опубликовано на сайте правозащитного центра "Мемориал".

"Оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве, - говорится в заявлении. - Мы убеждены – уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению – это убивает профессию".

Авторы заявления считают, что Прокопьева выполняла свой профессиональный долг, высказывая собственное мнение по волнующим общество событиям.

Обращение подписали член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе, руководители правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и Александр Черкасов, международного общества "Мемориал" - Ян Рачинский, представители Московской Хельсинкской группы, информационно-аналитического центра "Сова" и другие.

Поводом для претензий к журналистке стала программа, которая вышла в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года. Прокопьева анализировала предпосылки действий террориста, который взорвался в здании управления ФСБ Архангельской области. Обвинение в оправдании терроризма было ей предъявлено в сентябре 2019 года.

В суде прокурор попросил для нее шесть лет колонии и четыре года запрета на профессию.

На вынесение приговора к зданию Псковского областного суда в понедельник пришли десятки людей. Как передает корреспондент "Интерфакса", у входа в суд образовалась очередь. Поддержать журналистку пришел, в частности, председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. По его словам, в город приехали из Москвы главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналист "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.