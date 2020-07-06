Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Правозащитники потребовали оправдать журналистку Прокопьеву

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более трех десятков правозащитников подписали заявление с требованием оправдать журналистку Светлану Прокопьеву, которую обвиняют в оправдании терроризма и приговор которой должен быть оглашен в полдень 6 июля. Обращение опубликовано на сайте правозащитного центра "Мемориал".

"Оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве, - говорится в заявлении. - Мы убеждены – уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению – это убивает профессию".

Авторы заявления считают, что Прокопьева выполняла свой профессиональный долг, высказывая собственное мнение по волнующим общество событиям.

Обращение подписали член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе, руководители правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и Александр Черкасов, международного общества "Мемориал" - Ян Рачинский, представители Московской Хельсинкской группы, информационно-аналитического центра "Сова" и другие.

Поводом для претензий к журналистке стала программа, которая вышла в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года. Прокопьева анализировала предпосылки действий террориста, который взорвался в здании управления ФСБ Архангельской области. Обвинение в оправдании терроризма было ей предъявлено в сентябре 2019 года.

В суде прокурор попросил для нее шесть лет колонии и четыре года запрета на профессию.

На вынесение приговора к зданию Псковского областного суда в понедельник пришли десятки людей. Как передает корреспондент "Интерфакса", у входа в суд образовалась очередь. Поддержать журналистку пришел, в частности, председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. По его словам, в город приехали из Москвы главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналист "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.

Светлана Прокопьева ФСБ Архангельск Псков Мемориал Олег Орлов Ян Рачинский Александр Черкасов

Новости по теме

Новости

Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей

Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей

Екатеринбургский митрополит упрекнул мятежного схиигумена Сергия в восхвалении Сталина

Екатеринбургский митрополит упрекнул мятежного схиигумена Сергия в восхвалении Сталина

В Думе пообещали Украине печальный конец в случае военной конфронтации с Россией

В Думе пообещали Украине печальный конец в случае военной конфронтации с Россией

Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

Верфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола

Пандемия коронавируса

РФ опустилась на четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.

РФ опустилась на четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.

В ЕСПЧ направлена жалоба на московскую систему распознавания лиц

В ЕСПЧ направлена жалоба на московскую систему распознавания лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Человек погиб при падении вертолета в Ростовской области

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');