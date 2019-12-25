Руководитель вологодских иеговистов задержан по делу об экстремистской организации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В отношении руководителя вологодской организации "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ) и его соратника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), сообщили в среду "Интерфаксу" в Следственном комитете РФ.

Ведомство отмечает, что 45-летний фактический руководитель запрещенной религиозной организации и его 67-летний сообщник были задержаны сотрудниками регионального управления СК и центра по противодействию экстремизму УМВД по области.

По версии следствия, задержанные организовали деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы "Вологда", зная, что она внесена в перечень запрещенных. По данным следователей, с января 2019 года они занимались организацией религиозных выступлений и богослужений, распространением литературы экстремистского содержания и сбором денег под видом пожертвований.

Во время обысков по месту жительства организаторов и активных участников организации была изъята литература, финансовые документы и агитационные материалы. Кроме того, допрошен широкий круг свидетелей, назначены религиоведческие судебные экспертизы. Руководитель организации отправлен под стражу, его сообщник - под домашний арест.