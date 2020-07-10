В Госдуме оценили готовность здравоохранения РФ к возможной второй волне COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Система российского здравоохранения будет готова справиться с возможной второй волной коронавируса, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Опыт, накопленный за этот год, без сомнения, повысил готовность российского здравоохранения к возможной второй волне коронавируса и к другим будущим эпидемиологическим угрозам", - заявил Морозов в интервью порталу "стопкоронавирус.рф" в пятницу.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции российская система здравоохранения "показала свою эффективность". "Своевременное перепрофилирование и строительство новых стационаров, их оснащение медицинским оборудованием, привлечение необходимых кадровых ресурсов позволило обеспечить оказание медицинской помощи при росте заболеваемости", - сказал Морозов.

Глава комитета также указал, что "в России сохранена система государственной эпидемиологической службы, имеется научный потенциал, способный осуществлять разработку тест-систем, новых вакцин и лекарств".

"Наша система не идеальна, требует совершенствования, в том числе нормативно-правовой базы, но она показала свою устойчивость к таким вызовам", - считает парламентарий.

Когда может прийти вторая волна коронавируса

Возможную вторую волну коронавируса в РФ прогнозируют осенью одновременно с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, о чем также заявлял экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он считает, что коронавирусная инфекция придет в РФ "вместе с гриппом в октябре - ноябре месяце". Онищенко полагает, что с коронавирусом "надо будет жить по тем законам, по которым мы живем с гриппозной инфекцией и другими острыми респираторными заболеваниями".

По данным оперативного штаба на 10 июля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 635 случаев, умерли за сутки 174 пациента. Это самый крупный прирост по стране за последние пять суток.