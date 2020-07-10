В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 6 635 случаев, за сутки в стране умерли 174 пациента, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 635 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1673 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Это самый крупный прирост заболевших по стране за последние пять суток. 5 июля в России было 6736 случаев, затем 6,6 тыс., 6,3 тыс. и дважды по 6,5 тыс. Суточная смертность остается на одном уровне третьи сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции, 11 017 умерших и 489 068 выписанных (7 752 человека выписаны за последние сутки).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 637 новых случаев COVID-19 за сутки, 28 смертей и 1 007 выздоровевших.

Новые случаи и смерти в регионах

Еще ровно 300 случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге, 275 - в Свердловской области, 263 - в Ханты-Мансийском АО, 240 - в Алтайском крае, 219 - в Нижегородской области, 211 - в Иркутской области, 208 - в Ямало-Ненецком АО, 199 - в Московской области, 173 - в Мурманской области, по 129 новых диагнозов в Челябинской области, Красноярском крае, 127 - в Воронежской области, 112 - в Архангельской области, 111 - в Новосибирской области, 103 - в Ульяновской области, 100 - в Хабаровском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.

Согласно данным по смертности, 28 человек умерло от COVID-19 в Москве, 21 - в Петербурге, 17 - в Красноярском крае, 13 - в Подмосковье, 10 - в Свердловской области, 7 - в Новгородской области, 6 - в Тыве, по 5 - в Воронежской и Новосибирской областях. По четыре пациента не удалось спасти в Ростовской, Пензенской, Тульской областях, Ханты-Мансийском АО. По трое умерших в Дагестане, Архангельской, Мурманской, Нижегородской, Тверской областях. По две смерти в Марий Эл, Курской, Вологодской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Омской, Владимирской, Ивановской областях, Ставропольском крае. По одному летальному исходу в Калмыкии, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Амурской, Калужской области, Смоленской, Псковской, Иркутской, Томской областях, Хабаровском и Приморском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил снижаться и составил 0,92 (накануне - 0,94). В России этот показатель слегка вырос - до 0,98 (накануне - 0,97).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Тестирование

Согласно данным Роспотребнадзора на пятницу, в России выполнено уже 22,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 308 тыс. за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.