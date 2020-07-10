Лефортовский суд не арестовывал имущества Ивана Сафронова

Одиночные пикеты у здания ФСБ России Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы не выносил решений об аресте имущества подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее СМИ сообщили о блокировке счетов Сафронова и его семьи.

Адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов заявил агентству, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, однако пояснил, что такие решения принимает суд по ходатайству следствия. В случае Сафронова, уточнил адвокат, это должен быть столичный Лефортовский суд, поскольку расследование дела ведет следственное управление ФСБ.

7 июля Лефортовский суд на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в государственной измене.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.