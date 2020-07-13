У СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов

Они пришли поддержать Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве у СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов, которые пришли в понедельник устроить встречу в поддержку бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. 13 июля ему должны быть предъявлены официальные обвинения.

Как минимум десять человек задержаны возле СИЗО "Лефортово" на акции в поддержку Ивана Сафронова.



Фото: Максим Литаврин / Медиазонаhttps://t.co/FbyiGEqZDs pic.twitter.com/WhGvs6wAU8 — Медиазона (@mediazzzona) July 13, 2020

К изолятору пришли несколько десятков журналистов.

Задержана вставшая с плакатом журналистка Софья Русова. Также задержаны спецкорреспондент издания "Холод" Мария Карпенко, корреспондент радио "Коммерсантъ-FM" Алла Пугачева, журналист "Коммерсанта" Анна Васильева и еще несколько девушек. Они были в футболках с надписями в поддержку Сафронова.

Их провели в автозак. При задержании полицейский пояснил, что надпись на футболке "дает основания для задержания".

Утром 13 июля в Москве на Госпитальном мосту через реку Яузу в районе СИЗО "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.



Сегодня днем следователи ФСБ должны предъявить Сафронову официальное обвинениеhttps://t.co/9eM8CaCjTy — Meduza (@meduzaproject) July 13, 2020

Сафронов, который с мая 2020 года работает советником гендиректора "Роскосмоса", был задержан 7 июля. В ФСБ его заподозрили в передаче чешской разведслужбе в 2017 году составляющих гостайну сведений о поставках оружия в страны Африки и Ближнего Востока. По версии следствия, конечным получателем секретных данных были США. Защита утверждает, что в деле нет доказательств. Сафронов вину не признает.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что претензии к Сафронову не связаны с его работой в госкорпорации и что доступа к закрытой информации он не имел. Из компании его не увольняли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько раз подчеркивал, что Сафронова преследуют не за журналистскую деятельность и что контрразведка работает качественно.