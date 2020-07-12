Главный инфекционист Минздрава заявил о рисках распространения коронавируса в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Массовые скопления людей способствуют распространению коронавируса, отмечает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - заявил он. Слова Чуланова приводит пресс-служба Минздрава.

"Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса", - добавил Чуланов.

Тот факт, что удалось снизить заболеваемость он назвал небольшой победой в одном сражении , "война еще не закончена", заявил Чуланов.

Он также отметил, что "ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить рискни распространения коронавируса". Также нужно часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Эти меры вкупе с изоляцией заболевших, по словам специалиста, позволят "затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны".

В воскресенье еще 6 615 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России за сутки. Общее количество зараженных в стране достигло 727 162.