Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.

Еще в 5000 случаях COVID-19 указан среди прочих причин смерти как "прочее важное состояние". Из этого числа в 1530 случаях COVID основной причиной смерти не являлся, но оказал существенное влияние на развитие осложнений основного заболевания. В остальных 3478 случаях новая коронавирусная инфекция у пациента была, но никак не повлияла на осложнения.

Больше всего "коронавирусных" смертей в мае пришлось на Центральный федеральный округ - 4994 из 7444 (67%). Из них 2757 приходится на Москву и 1669 - на Московскую область.

В Северо-Западном федеральном округе в мае отмечено 1113 смерти из-за COVID-19 (966 - в Санкт-Петербурге). В Южном федеральном округе - 221 смерть, в Северо-Кавказском федеральном округе - 385 (из них 240 приходится на Дагестан), в Приволжском федеральном округе - 437, в Уральском федеральном округе - 84, в Сибирском - 148, Дальневосточном - 62.

В апреле, по данным Росстата, было зарегистрировано 1 660 смертей, основной причиной которых признан COVID-19. Из них в 1 270 (76,5%) вирус SARS-CoV-2 был идентифицирован, в остальных 390 случаях - на момент публикации данных не был. Росстат дал отдельно цифру умерших, у которых COVID-19 был, но признан не основной причиной, а "прочим важным состоянием": это 1 052 случая. Итого, по данным Росстата, за апрель в стране скончались 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.

Публикация этих данных была перенесена на две недели из-за самоизоляции.

Комментируя апрельские данные, вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что рост смертности, связанный с коронавирусом, ожидается в мае и первой половине июня.