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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
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Песков заявил, что неверящие в коронавирус кажутся ему безумцами

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Люди, которые отрицают существование и опасность коронавируса, кажутся пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову невеждами.

Об этом он заявил в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия1" (ВГТРК).

Характеризуя таких людей, Песков отметил, что "как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами". "Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков, ранее переболевший коронавирусом, признал, что "временами (бывает) страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он.

"Но по своему опыту скажу, что, по крайней мере, наши врачи, не знаю, как врачи в других странах, наверное, тоже уже научились, но наши врачи уже знаю гораздо больше. Но они научились спасать жизни, они научились купировать самые неприятные симптомы этой болезни, они научились бороться гораздо более эффективно", - добавил Песков.

Он также сообщил, что в Кремле надеются, что вторую волну коронавируса в России удастся избежать.

Дмитрия Пескова госпитализировали после положительного теста на коронавирус 12 мая вместе с супругой Татьяной Навкой. 25 мая его выписали из больницы.

В воскресенье оперштаб сообщил, что еще 6 615 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России за сутки. Общее количество зараженных в стране достигло 727 162.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 12 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Россия Дмитрий Песков Коронавирус

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