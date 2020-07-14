Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым во вторник.

Мишустин отметил, что распоряжение уже подписано. Савельев, в свою очередь, сообщил, что компания уже воспользовалась госгарантией в полном объеме.

"Мы как особое предприятие прошли всю процедуру получения вот этой госгарантии. Мы подготовили экономическую модель, мы ее проработали и в министерстве экономического развития прошли все комиссии, мы ее проработали с Минфином. Была комиссия правительственная под руководством Белоусова Андрея Рэмовича. И мы получили 70 млрд рублей", - сказал он.

"Это кредит с государственной гарантией, соответственно, на пять лет?" - уточнил Мишустин.

"Это первое, да. В целом группе компаний "Аэрофлот" была оказана существенная помощь и, безусловно, этот эффект для нас очень важен", - ответил Савельев.

Мишустин призвал "Аэрофлот" устанавливать разумные тарифы при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри страны.

"Вы только что говорили о необходимости количество полетов увеличивать, обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Мы на сегодняшний день очень много делаем мер по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России, и "Аэрофлот" мог бы быть хорошим помощником, конечно, по разумным тарифам в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России", - сказал Мишустин.

Премьер при этом заметил, что после выхода "Аэрофлота" на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться.

Савельев в свою очередь заметил, что компания хорошо понимает эту задачу. Он рассказал, что "Аэрофлот" в нынешних условиях сохраняет полеты по плоским тарифам. "Это социально значимая для нас миссия, мы сохраняем по пяти городам Дальнего Востока, Калининграду и по Симферополю", - сказал глава авиакомпании.