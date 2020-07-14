Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

В РоссииСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на УралеСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на УралеЧитать подробнее

"6 июля 2020 года - временно запрещен в священнослужении вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным церковным судом", - говорится в пояснительной части к персоналии клирика женского монастыря иеромонаха Германа (Лазарева).

Кроме того, также 6 июля были запрещены в служении иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов), иеромонах Павел (Тимофеев), иеромонах Орест (Платонов), иеромонах Алексий (Истомин).

Связаны ли решения запретить в служении шесть клириков монастыря с Романовым, агентству в Екатеринбургской епархии не пояснили.

"В любом случае, если священник любой совершает службу, которую вознамерится совершить отец Сергий, он автоматически попадает под запрет в священнослужении. Что его ожидает, это второй вопрос, но он совершает каноническое преступление, кто бы это ни был", - сказал агентству "Интерфакс" руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Как сообщалось, Екатеринбургская епархия запретила клирика Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) в служении и лишила права ношения наперсного креста. Позднее церковный суд принял решение о его лишении священного сана.

Согласно решению епархии, отец Сергий должен был покинуть территорию женского монастыря, но делать это он отказался.

Среднеуральский женский монастырь

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

Минсельхоз допустил пересмотр вопроса о квоте на турецкие помидоры

Пьяный житель Кузбасса насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Один человек погиб при обрушении перекрытий в многоквартирном доме Новосибирска

Роспотребнадзор насчитал более 700 тыс. детей в летних лагерях

Роспотребнадзор насчитал более 700 тыс. детей в летних лагерях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');