Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

"6 июля 2020 года - временно запрещен в священнослужении вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным церковным судом", - говорится в пояснительной части к персоналии клирика женского монастыря иеромонаха Германа (Лазарева).

Кроме того, также 6 июля были запрещены в служении иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов), иеромонах Павел (Тимофеев), иеромонах Орест (Платонов), иеромонах Алексий (Истомин).

Связаны ли решения запретить в служении шесть клириков монастыря с Романовым, агентству в Екатеринбургской епархии не пояснили.

"В любом случае, если священник любой совершает службу, которую вознамерится совершить отец Сергий, он автоматически попадает под запрет в священнослужении. Что его ожидает, это второй вопрос, но он совершает каноническое преступление, кто бы это ни был", - сказал агентству "Интерфакс" руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Как сообщалось, Екатеринбургская епархия запретила клирика Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) в служении и лишила права ношения наперсного креста. Позднее церковный суд принял решение о его лишении священного сана.

Согласно решению епархии, отец Сергий должен был покинуть территорию женского монастыря, но делать это он отказался.