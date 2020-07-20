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Схимонах Сергий снова не пришел в светский суд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лишенный сана схимонах Сергий (Романов) не пришел в светский суд в Верхней Пышме на рассмотрение административного дела, по которому он обвиняется в возбуждении ненависти по национальному признаку ( ст. 20.3.1 КоАП). Его представляет адвокат Светлана Герасимова.

На вопрос судьи, почему схимонах не пришел в суд, она ответила, что не знает.

Претензии к ее подзащитному связаны с высказываниями из его проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них следствие нашло признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы выселить неопределенный круг лиц, которые призывали соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

С весны в интернете распространяются видеозаписи выступлений отца Сергия, где он называет эпидемию мифом, призывает не подчиняться церковному руководству и гражданским властям, проклинает тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии и предупреждает об угрозе смертоносного чипирования масс.

В центре "Э" МВД по Свердловской области в его действиях усмотрели признаки экстремизма.

Сначала из-за этих заявлений ему запретили проповедовать и высказываться публично, затем за нарушение этого ограничения запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана. В заседаниях церковного суда Сергий не участвовал, кроме выступления с речью на самом первом заседании.

7 июля суд в Верхнепышминском районе признал схимонаха виновным в распространении фейков о коронавирусе и оштрафовал на 90 000 рублей. На это заседание Сергий тоже не пришел.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД

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